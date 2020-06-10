【國安立法】葉劉淑儀建議實施立法後成立行政長官安全委員會

《經濟通通訊社１０日專訊》行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，於港區國安

法實施後，政府有需要成立「行政長官安全委員會」，加強情報搜集，亦可與軍方交換情報，並

招募人手，但有關人員需要具備國內外視野，警方初步可招募退休人員協助。

葉劉淑儀指出，若設立「行政長官安全委員會」，可以不時演習，以應對不同情況。

（ｂｎ）

