【國安立法】葉劉淑儀建議實施立法後成立行政長官安全委員會

《經濟通通訊社１０日專訊》行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，於港區國安
法實施後，政府有需要成立「行政長官安全委員會」，加強情報搜集，亦可與軍方交換情報，並
招募人手，但有關人員需要具備國內外視野，警方初步可招募退休人員協助。
葉劉淑儀指出，若設立「行政長官安全委員會」，可以不時演習，以應對不同情況。
（ｂｎ）
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