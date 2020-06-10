  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/06/2020 16:22

何志平完成病毒檢測離開亞博館，接受１４日家居隔離

　　《經濟通通訊社１０日專訊》香港前民政事務局局長何志平日前在美國紐約出獄，今早七點
多乘坐航班經瑞士蘇黎世抵港，在亞洲博覽館等候新型冠狀病毒檢測結果，到下午４時前乘坐私
家車離開亞博館，接受１４日家居隔離。
　　何志平被美國法院裁定賄賂非洲官員案７項控罪罪成，判監３年，並罰款４０萬美元（約
３１４萬港元）。扣除假期等，他在當地還押及服刑約兩年半。何志平早前已就定罪提出上訴，
但直至他出獄，法庭仍未就其上訴頒下判決。（ｂｎ）（ｚｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/06/2020
《神州經脈》CPI續回落PPI跌勢深　5月M2及新增貸低預期
香港政情10/06/2020
【國安立法】呂志和回應港區國安法：對香港很有信心
生財有道10/06/2020
《Online有話兒》波叔救國泰，唔通有古怪？
FOCUS10/06/2020
【FOCUS】CPI重回2時代　央媽節制寬鬆留伏筆
生財有道10/06/2020
《開市Good Morning》曾永堅：舜宇中線前景仍樂觀
香港政情10/06/2020
【國安立法】李家超：警方將成立新部門執法　負責情報收集和培訓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金