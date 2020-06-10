何志平完成病毒檢測離開亞博館，接受１４日家居隔離

《經濟通通訊社１０日專訊》香港前民政事務局局長何志平日前在美國紐約出獄，今早七點
多乘坐航班經瑞士蘇黎世抵港，在亞洲博覽館等候新型冠狀病毒檢測結果，到下午４時前乘坐私
家車離開亞博館，接受１４日家居隔離。
何志平被美國法院裁定賄賂非洲官員案７項控罪罪成，判監３年，並罰款４０萬美元（約
３１４萬港元）。扣除假期等，他在當地還押及服刑約兩年半。何志平早前已就定罪提出上訴，
但直至他出獄，法庭仍未就其上訴頒下判決。（ｂｎ）（ｚｚ）
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