《小傳日記》ＣＰＩ遜色，兩萬五忐忑；連升竟斷纜，國泰甚艱難

《小傳日記》隔晚花旗國魚缸個別走，雖道指同標普已下滑，但科技佬主場納指繼續向上衝

，連續三日創新高，加上近排港紙強勢，金管局再度入市沽貨，香江魚缸今日緊跟著個勢，高開

１２１點報２５１７９點，創三個月高位。早段一度飆２４６點，高見２５３０３點。之後神州

公布上個月嘅ＣＰＩ及ＰＰＩ，但數據差過市場預期，魚缸即刻腳軟，全日最低見２４９６８點

，跌８９點。不過ＱＱ（００７００）、生發發（００３８８）及建行（００９３９）等重磅藍

戰士表現標青，齊齊落力撐市，最終魚缸埋單報２５０４９點，跌７點或跌０﹒０３％，主板成

交１２７２﹒５５億元，較上日多超２巴仙。國企指數報１０１４３點，升２２點或升

０﹒２２％。

Ａ場兩市漲跌互現。上證綜合指數報２９４３點，跌１２點或跌０﹒４２％。深證成份指數

報１１３３５點，升５１點或升０﹒４６％，兩市合計成交６１５１﹒０４億元人仔，較上日少

近１巴仙。

重磅藍戰士普遍跑出，大象（００００５）趴低超１巴仙，報３９﹒７５銀；生發發漲２巴

仙，報２９６﹒４銀；建行上揚近１巴仙，報６﹒３９銀；神州移動（００９４１）跌不足半巴

仙，報５５﹒７５銀；友邦（０１２９９）下滑１巴仙，報７３﹒４５銀；平保（０２３１８）

跌五仙，報８２﹒１５銀。



＊港府保國泰唔急著拜拜，民航周轉跌航空佬齊洩＊



噚日（９日）港府就開記者會話要注資打救國泰（００２９３），而股東太古、國航

（００７５３）及卡塔爾航空都話會撐國泰，今日復牌就飆近一成九，但多間大行都睇話唔好，

被「孖屐」一盤冷水潑去，國泰午後由升轉跌，最後收跌１巴仙，報８﹒７２銀；而股東太古Ａ

（０００１９）升不足半巴仙，報４７銀；太古Ｂ（０００８７）揚近１巴仙，報８﹒２３銀；

太古地產（０１９７２）挫逾３巴仙，報１９﹒９４銀；另一股東國航（００７５３）滑２巴仙

，報５﹒３銀。

神州民航局就公布，上個月民航運輸總周轉量插半成，加上國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）

補刀，預測明年航空業仍要蝕近１６０億美金，鐵鳥飛唔起。東航（００６７０）挫超３巴仙，

報３﹒０７銀；南航（０１０５５）趴低３巴仙，報４﹒０１銀；首都機場（００６９４）企穩

報５﹒６３銀；中銀航空租賃（０２５８８）下滑超１巴仙，報５２﹒９銀；飛機租賃

０１８４８）跪低近３巴仙，報６﹒６５銀。



＊手遊收入彈ＱＱ有得賺，餓了麼不餓阿里起哄賀＊



行業數據顯示，上個月神州手遊發行商喺全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ同Ｇｏｏｇｌｅ

Ｐｌａｙ嘅收入排名，榜單入面３０個手遊發行商５月收入超過１９﹒４億美金，較上期增長一

成一，手遊佬炒高，中手游（００３０２）彈近８巴仙，報２﹒９６銀；ＩＧＧ（００７９９）

跳高逾２巴仙，報５﹒３８銀；創夢天地（０１１１９）鏟高逾３巴仙，報４﹒６２銀；心動公

司（０２４００）抽高近６巴仙，報２８﹒８銀。而ＱＱ（００７００）旗下《王者榮耀》５月

收入按年升咗四成二，創遊戲上市四年嚟最大增幅，仲話會帶動ＱＱ手機遊戲收入按月抽高一成

五，ＱＱ收跳近３巴仙，報４４６﹒２銀，盤中最高見４４７﹒４銀創逾１６個月高，係全日表

現最好藍戰士。

隔晚美股科技板塊造好，納指更曾首破萬關，刺激新經濟魚毛反彈。阿里巴巴

０９９８８）旗下外賣平台「餓了麼」由１月尾以嚟，累計提供逾１２０萬個步兵就業職位，兼

職人土平均每月多賺２９００銀人幣。阿里巴巴收跳近２巴仙，報２１５﹒６銀；美團

（０３６９０）炒高逾５巴仙，報１５９﹒６銀；小米（０１８１０）踼高逾１巴仙，報

１３﹒１４銀。



＊限制或放寬領展最喜歡，仿製藥獲批愛滋快番歸＊



證監會建議修訂《房地產投資信託基金守則》，目的係令香江嘅房地產投資信託基金喺投資

果時有更大靈活性，領展（００８２３）歡迎建議修訂，輕跳逾１巴仙，報６９﹒３銀。九置

（０１９９７）連升三日後回吐逾４巴仙，報３４﹒３銀，喺表現最差藍籌；港鐵

（０００６６）走低逾２巴仙，報４１﹒６銀。發展商方面，恆地（０００１２）今日除息，碌

低逾１巴仙，報３０﹒６５銀；新世界（０００１７）升半巴仙，報９﹒３３銀。

藥佬同醫療佬有追捧，中生製藥（０１１７７）愛滋病仿製藥獲藥監局頒發藥品註冊批件，

踼高近２巴仙，報１３﹒９２銀；康寧傑瑞（０９９６６）附屬同上海巴斯德研究所合作研發新

型肺炎抗體，漏氣跌逾２巴仙，報１８﹒４６銀；威高股份（０１０６６）起哄逾１巴仙，報

１６﹒０８銀；君實生物（０１８７７）炒高近４巴仙，報５０﹒６銀；藥明康德

（０２３５９）跳高逾３巴仙，報８８﹒５５銀。請請！



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