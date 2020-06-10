港股全日好淡爭持，收跌７點報２５０４９終止七連升

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股個別發展，道指和標指回吐，不過科技股強勢，納指

再創新高，今日港股亦由新經濟股帶動，高開１２１點，開市後反覆造好，曾升２４６點，見２

５３０３點，續創３月１１日以來新高，不過內地ＣＰＩ及ＰＰＩ數據欠佳，大市又急急腳掉頭

，一度倒跌８８點，見２４９６８點全日低位，其後重上２５０００點。港股午後缺乏方向，曾

升１００點，之後好淡爭持，一度再次倒跌４０點。尾段Ｕ盤嘜低收市，收報２５０４９，下跌

７點或下跌０﹒０３％，力守二萬五關，但百天線（約２５１０６）得而復失，並終止七連揚。

主板成交１２７２﹒５５億元，較上日微升２％。國企指數報１０１４３，上升２２點或上升０

﹒２２％。

根據牛熊證街貨圖，熊證２５４０１至２５５００點已變成新重貨區，有相當逾１１００張

期指。最貼價層為２５２０１至２５３００點，仍然有近４００張期指。

Ａ股方面，上證綜指收報２９４３，跌１２點或下跌０﹒４２％，終止三連升；深證成指報

１１３３５，上升５１點或上升０﹒４６％。兩市全日成交６１５１億元，按日接近持平。

藍籌股方面，有報告指，騰訊旗下《王者榮耀》５月收入按年增４２％、按月增３１％，創

遊戲上市４年來的最大增幅，並帶動騰訊手機遊戲收入按月升１５％。騰訊（００７００）升２

﹒８６％撐市，報４４６﹒２元。匯豐（００００５）此前表態支持港區國安法，遭美國國務卿

蓬佩奧點名批評。另外，匯豐及渣打（０２８８８）股東Ａｖｉｖａ不滿兩行未知細節即支持港

區國安法，匯控（００００５）跌１﹒４９％，報３９﹒７５元；渣打升０﹒４５％，報４４﹒

３５元。港交所（００３８８）升１﹒９３％，報２９６﹒４元；友邦保險（０１２９９）下跌

１﹒０１％，報７３﹒４５元；中移動（００９４１）下跌０﹒２７％，報５５﹒７５元；建行

（００９３９）上升０﹒７９％，報６﹒３９元。



＊國泰被大行唱淡，尾市轉跌１％＊



國泰（００２９３）昨日宣布進行３９０億元資本重組計劃，由政府出手打救，同時宣布「

１１供７」供股計劃，每股供股價４﹒６８元，較去年底資本淨值折讓達７成。不過供股折讓明

顯，不少券商都調低國泰目標價。今早復牌高開１８﹒７％，惟午後轉跌更愈跌愈多，收市跌１

﹒０２％，報８﹒７２元。將參與國泰供股的國航（００７５３）跌１﹒８５％，報５﹒３元。

太古系表現靠穩，太古Ａ（０００１９）上升０﹒３２％，報４７元；太古Ｂ（０００８７）上

升０﹒６１％，報８﹒２３元；太古地產（０１９７２）下跌３﹒２％，報１９﹒９４元。

另外，中國民航局公布，５月旅客運輸量按年大跌逾五成，南方航空（０１０５５）挫２﹒

９１％，報４﹒０１元；東方航空（００６７０）跌３﹒４６％，報３﹒０７元。其他航空股方

面，中飛租賃（０１８４８）跌２﹒６４％，報６﹒６５元；中銀航空租賃（０２５８８）跌１

﹒３１％，報５２﹒９元；北京首都機場股份（００６９４）靠穩，報５﹒６３元。

證監會將就《房地產投資信託基金守則》的建議修訂展開為期兩個月的諮詢，為本港房地產

投資信託基金（ＲＥＩＴｓ）在進行投資時提供更大靈活性為目的。領展（００８２３）升１﹒

０９％，報６９﹒３元；盤中曾高見７０元；但其他房託股價向下，置富（００７７８）跌１﹒

８％，報７﹒０９元；泓富（００８０８）軟０﹒４２％，報２﹒３７元；富豪（０１８８１）

挫２﹒３３％，報１﹒２６元；冠君（０２７７８）升０﹒７２％，報４﹒１８元。



＊網易掛牌在即，手遊股普遍炒上＊



新經濟股普遍向上，連跌多日的美團點評（０３６９０）收升５﹒３５％，報１５９﹒６元

；小米集團（０１８１０）升１﹒２３％，報１３﹒１４元；阿里巴巴（０９９８８）上升１﹒

５１％，報２１５﹒６元；閱文（００７７２）走高３﹒９％，報４７﹒９元；平安好醫生（０

１８３３）升０﹒９９％，報１０２元；惟阿里健康（００２４１）跌１﹒５２％，報１９﹒４

元。

手遊股網易（０９９９９）掛牌在即，加上中商產業研究院指中國手遊市場今年可突破２０

００億元人民幣關口，手遊股起動。中手游（００３０２）飆７﹒６４％，報２﹒９６元；ＩＧ

Ｇ（００７９９）升２﹒２８％，報５﹒３８元；創夢天地（０１１１９）升３﹒３６％，報４

﹒６２元；友誼時光（０６８２０）彈１０﹒４８％，報３﹒４８元；博雅互動（００４３４）

乾升５４﹒７２％，報０﹒８２元。

個股方面，永達汽車（０３６６９）以先舊後新方式，以每股８﹒２９元，配售１﹒２億股

，集資淨額９﹒８３億元。配售價較前收市折讓約７﹒４８％。收市跌４﹒６９％，報８﹒５４

元。神州租車（００６９９）公布，陸正耀辭任主席及非執行董事的職務，股價曾飆２１﹒４％

，全日升１０％，報２﹒３１元。鼎億集團（００５０８）遭廉署搜查在港主要營業點，並提供

若干文件及記錄作廉署調查之用。該公司股價挫７８﹒２９％，報０﹒０３８元，淪為仙股。（

ｃａ）

