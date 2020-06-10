《鍾之日記》網易熾熱明掛牌，國泰復牌過山車

《鍾之日記》６月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地公布５月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據，均低較預期。５月ＣＰＩ連續第四個月放緩至同比上漲

２﹒４％，漲幅較上月收窄０﹒６個百分點，低於市場預期漲２﹒７％，創２０１９年３月以來

最低；５月ＰＰＩ同比下降３﹒７％，跌幅較上月擴大０﹒６個百分點，遜於市場預期的跌

３﹒３％，並創下２０１６年３月以來最大降幅，當時為跌４﹒３％。

ＣＰＩ重回「２時代」，ＰＰＩ跌幅續擴大，無疑為決策層提供更多空間及理由推行刺激措

施，但面對美聯儲直升機式撒錢，美元走勢急轉直下，通脹捲土重來風險仍不可小覷。滬深股市

低開低走，滬綜指全日跌０﹒４２％，中止三連升，報２９４３﹒７５點。兩市成交６１５１億

人民幣，按日接近持平。

港股今早由新經濟股帶動，高開１２１點，開市後反覆造好，曾升２４６點，見２５３０３

點，續創３月１１日以來新高，不過內地ＣＰＩ及ＰＰＩ數據欠佳，大市又急急腳掉頭，一度倒

跌８８點，午後好淡爭持，尾段Ｕ盤嘜低收市，收報２５０４９，下跌７點或下跌０﹒０３％，

力守二萬五關，終止七連揚。主板成交１２７２﹒５５億元，較上日微升２％。



＊網易一手中籤率僅８％，遊戲同業先起飛＊



網易（０９９９９）明日掛牌，認購反應一如預期熾熱，超購３５９﹒５３倍，每股定價

１２３元，一手１００股中籤率８％，要認購４５手才穩獲一手，「頭錘飛」８９張，中籤率

０﹒５８％。

交銀國際率先給予網易港股目標價１４０元，對應２０２０、２０２１年分別２３倍及１９

倍的市盈率。預計其遊戲業務未來３年收入仍能維持１５％複合增長率，收入可見性強。

上市前夕，輝立暗盤交易系統，網易開市價１２６﹒６元，較招股價１２３元高２﹒９％，

每手１００股，不計手續費賺３６０元。耀才證券暗盤交易系統中，現報１３０﹒１元，較招股

價高５﹒７７％。富途暗盤開１２８﹒８元，現報１３２元，較招股價高７﹒３２％。

而另一隻大熱新股京東（０９６１８）昨日（９日）開始招股，累計孖展額已達５５５億元

，相當於超額認購約３４﹒４倍。相信抽網易的資金今日回籠後，會大規模轉抽京東。

同業招股反應熱烈，一眾遊戲股也紛紛炒起，博雅互動（００４３４）瘋漲５４﹒７％，創

３月中旬以來新高；中手游（００３０２）飆７﹒６％，心動公司（０２４００）升５﹒７％，

ＩＧＧ（００７９９）亦升２﹒３％。

「ＡＴＭＸ」齊彈，連續三日回調的美團（０３６９０）反彈５﹒４％，騰訊

（００７００）盤中曾破頂，高見４４７﹒４元，收升２﹒９％，報４４６﹒２元，阿里

（０９９８８）升１﹒５％，小米（０１８１０）升１﹒２％。



＊國泰復牌高開兩成再急墜，有錢傍身惟風暴未息＊



國泰航空（００２９３）昨日宣布一項集資３９０億元的重大資本重組計劃，計劃包括國泰

向香港政府大幅配股及借債，並使出了「質數供股法」，擬「１１供７」掠水掠到盡。重組完成

後，香港政府將成為國泰第四大股東，持股６﹒０８％，港府加上國航及卡塔爾航空的持股總和

為４３﹒６３％，將超過太古的４２﹒２６％。

國泰航空今早復牌即高開１８﹒７％，因憧憬公司危機有望化解，不過在市場重歸冷靜加上

大行勸諭後，全日升幅逐漸收窄，甚至最後倒跌１％收場，報８﹒７２元。大股東太古亦復牌，

Ａ股（０００１９）揚０﹒３％，Ｂ股（０００８７）升０﹒６％。

瑞信發表研究報告指出，國泰重組計劃將消除其流動資金不明朗因素，但公司前景依然暗淡

，投資評級由「中性」調低至「遜於大市」，目標價亦由８﹒２元降低至７﹒１元，調低幅度達

１３﹒４％。瑞信認為國泰受疫情影響載客量大減，現僅為正常水平的１％，今年首四個月虧損

４５億元，重組所得資金可讓公司在今年缺乏收入下仍繼續營運，但預計公司短期表現依然疲弱

，潛在復甦有賴放寬限制措施，瑞信現時預測，國泰今年淨蝕１３０億元，明年純利預測亦調低

１８％至３２﹒６３億元；中信里昂發表研究報告指，國泰航空重組大大紓緩流動性隱憂，惟仍

然呼籲「沽售」。

第二大股東中國國航（００７５３）今早亦復牌，全日價跌１﹒９％，報５﹒３元。國泰君

安解讀指，國航參與了國泰供股，股權稀釋並不顯著，所以影響有限，不過該行預計國泰的復甦

期將更長，因為國際旅行及中轉仍是其主要市場，而國際旅行預計要到今年下半年才逐步恢復，

所以或會拖累國航表現。



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