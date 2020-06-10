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10/06/2020 10:55

【大灣區】廣東已為逾１９００名外籍人士辦理來粵邀請

　　《經濟通通訊社１０日專訊》廣東省商務廳廳長鄭建榮表示，為維護全球產業鏈供應鏈穩定
，近期廣東省按照國家統一部署，在嚴格防疫要求前提下，落實重要商務人員入境的「快捷通道
」安排，目前已為超過１９００名外國籍企業高管、重要技術、科技人員辦理來粵邀請，並全部
落實閉環管理措施。（ａｃ）

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