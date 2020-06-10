【大灣區】廣東已為逾１９００名外籍人士辦理來粵邀請

《經濟通通訊社１０日專訊》廣東省商務廳廳長鄭建榮表示，為維護全球產業鏈供應鏈穩定
，近期廣東省按照國家統一部署，在嚴格防疫要求前提下，落實重要商務人員入境的「快捷通道
」安排，目前已為超過１９００名外國籍企業高管、重要技術、科技人員辦理來粵邀請，並全部
落實閉環管理措施。（ａｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】麥嘉嘉：供股折讓大復牌料先跌後穩 中長前景不明朗
|生財有道09/06/2020
《經濟不停學》國泰11供7好弔詭，咩係「質數供股法」？
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】國泰擬實施新一輪高層減薪及第二輪員工自願性無薪假
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】陳茂波：政府透過土地基金投資國泰 無意長線持有
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】姚思榮支持政府做白武士 譚文豪質疑政府繞過立法會注資
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】國泰公布390億資本重組 政府承擔273億入股6%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰