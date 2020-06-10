【新冠肺炎】中國駐韓大使館：中韓航線有望下月每周１班增至２班

《經濟通通訊社１０日專訊》中國駐韓國大使館新聞發言人在接受韓聯社電話採訪時表示，
中韓「快捷通道」制度實施４個月以來，中韓航線旅客中未出現一例新冠病毒確診病例。如能繼
續維持現狀，７月起兩國之間的航班有望增加。即下月初起南韓到中國的航班將從原本的每周１
班增加到２班。
為遏制境外疫情輸入，中國民航局３月底調減國際客運航班運作數量，限國內外每家航空公
司只能保留１條往來中國的航線，且每週僅限運營１個班次。（ｊｔ）
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