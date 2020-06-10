【京東招股】京東上線版權素材中心，向商家及達人用戶免費開放

《經濟通通訊社１０日專訊》京東（０９６１８）上線業內首個大型免費版權素材庫，面向

京東合作商家和京東平台達人用戶免費開放。京東稱，剛上線的素材中心內含上億張優質版權圖

片素材，包含：創意圖片、設計素材、人物肖像、矢量ＩＣＯＮ等種類，同時引入多樣化的主流

字體。

數據顯示，電商平台線上圖片的日增量超過一億張。一個普通商家一年至少使用幾百張圖片

和數十款字體，每年需承擔的成本至少上千元。除了經濟成本，商家在使用素材時還需注意法律

風險。（ｗｌ）

