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10/06/2020 10:17

【京東招股】京東上線版權素材中心，向商家及達人用戶免費開放

　　《經濟通通訊社１０日專訊》京東（０９６１８）上線業內首個大型免費版權素材庫，面向
京東合作商家和京東平台達人用戶免費開放。京東稱，剛上線的素材中心內含上億張優質版權圖
片素材，包含：創意圖片、設計素材、人物肖像、矢量ＩＣＯＮ等種類，同時引入多樣化的主流
字體。
　　數據顯示，電商平台線上圖片的日增量超過一億張。一個普通商家一年至少使用幾百張圖片
和數十款字體，每年需承擔的成本至少上千元。除了經濟成本，商家在使用素材時還需注意法律
風險。（ｗｌ）

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