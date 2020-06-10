【數據解讀】民生宏觀：豬價或超預期回落，料下半年ＣＰＩ跌至負

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２０年５月份，全國居民消費價格同比
上漲２﹒４％，漲幅較上月收窄０﹒６個百分點，亦低於市場預期的漲２﹒７％；連續第四個月
放緩，創２０１９年３月以來最低，當時為２﹒３％。
民生宏觀指出，５月ＣＰＩ同比大幅回落，基本符合預期。疫情管制帶來的需求減少，是生
豬補欄速度超預期原因。生豬存欄是豬價領先指標，豬價或超預期回落。豬周期進入後半場，預
計今年下半年ＣＰＩ快速滑落至負區間。（ｗｌ）
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