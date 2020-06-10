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10/06/2020 09:57

【數據解讀】統計局：市場供需進一步好轉，５月ＣＰＩ環比續降

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀５月ＣＰＩ數據指，
５月份，國內疫情形勢總體穩定，復工復產、復市復業有序推進，市場供需狀況進一步好轉。從
環比看，ＣＰＩ繼續下降０﹒８％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。其中，食品價格下降
３﹒５％，降幅擴大０﹒５個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒７８個百分點，是帶動ＣＰＩ下降
的最主要因素。

＊鮮菜大量上市，價格降幅擴大至１２﹒５％＊

　　食品中，各地自產鮮菜大量上市，價格繼續下降１２﹒５％，降幅擴大４﹒５個百分點；生
豬產能進一步恢復，豬肉供給持續增加，加之氣溫升高，消費進入淡季，價格繼續下降
８﹒１％，降幅擴大０﹒５個百分點；雞蛋和鮮果供應充足，價格也繼續分別下降４﹒８％和０
﹒８％；休漁期來臨，水產品供應減少，價格由上月下降０﹒１％轉為上漲１﹒３％。
　　非食品價格由上月下降０﹒２％轉為持平。非食品中，夏裝新款上市，服裝價格上漲
０﹒２％；受原油價格持續走低影響，液化石油氣價格下降１﹒９％。

＊去年翹尾影響５月ＣＰＩ同比漲幅３﹒２個百分點＊
　
　　從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒４％，漲幅比上月回落０﹒９個百分點。其中，食品價格上漲
１０﹒６％，漲幅回落４﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約２﹒１５個百分點。食品中，豬肉價
格上漲８１﹒７％，漲幅回落１５﹒２個百分點；牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格上漲４﹒４％　
１９﹒４％，漲幅均有所回落；鮮果、雞蛋和鮮菜價格分別下降１９﹒３％、１４﹒５％和
８﹒５％，降幅均有所擴大。
　　非食品價格上漲０﹒４％，漲幅與上月相同，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２９個百分點。非食品
中，教育文化和娛樂、醫療保健價格分別上漲２﹒２％和２﹒１％，交通和通信、居住、衣著價
格分別下降５﹒１％、０﹒５％和０﹒４％。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲
１﹒１％，漲幅與上月相同。
　　據測算，在５月份２﹒４％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為３﹒２個百分點，
新漲價影響約為－０﹒８個百分點。１?５月平均，ＣＰＩ比去年同期上漲４﹒１％。（ｗｌ）

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