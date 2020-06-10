【數據解讀】統計局：ＰＰＩ環比降幅收窄，去年翹尾因素影響為負

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀５月ＰＰＩ數據指，

５月份，工業生產進一步恢復，市場需求有所改善。從環比看，ＰＰＩ下降０﹒４％，降幅比上

月收窄０﹒９個百分點。其中，生產資料價格下降０﹒５％，降幅收窄１﹒３個百分點；生活資

料價格下降０﹒３％，降幅擴大０﹒２個百分點。

從調查的４０個工業行業大類看，價格下降的有２０個，減少１０個；上漲的１０個，增加

２個；持平的１０個，增加８個。受國際原油價格變動影響，石油相關行業產品價格降幅有所收

窄。其中，石油和天然氣開採業價格下降９﹒１％，收窄２６﹒６個百分點；石油、煤炭及其他

燃料加工業價格下降４﹒０％，收窄５﹒０個百分點；化學原料和化學製品製造業價格下降

１﹒２％，收窄１﹒８個百分點。上述三個行業合計影響ＰＰＩ下降約０﹒２４個百分點，比上

月減少０﹒５２個百分點。

有色金屬冶煉和壓延加工業價格由降轉漲，上漲１﹒６％。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格

由降轉平。此外，煤炭開採和洗選業價格下降２﹒９％，降幅擴大０﹒６個百分點。



＊石油和天然氣開採業價格同比降５７﹒６％＊



從同比看，主要行業價格降幅均有所擴大。其中，石油和天然氣開採業價格下降

５７﹒６％，擴大６﹒２個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降２４﹒４％，擴大４

﹒６個百分點；化學原料和化學製品製造業價格下降９﹒２％，擴大０﹒９個百分點；煤炭開採

和洗選業價格下降８﹒８％，擴大３﹒４個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降

８﹒０％，擴大０﹒７個百分點。此外，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降４﹒４％，降幅收

窄１﹒６個百分點。

據測算，在５月份３﹒７％的同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負０﹒５個百分點

，新漲價影響約為負３﹒２個百分點。１?５月平均，ＰＰＩ比去年同期下降１﹒７％。

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