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10/06/2020 16:38

【聚焦數據】內地５月末Ｍ２按年增速持平於１１﹒１％，略低預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，５月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２１０﹒０２
萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒１％，增速與上月末持平，比上年同期高２﹒６個百
分點，略低於市場預期的增１１﹒３％。
　　當月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５８﹒１１萬億元，同比增長６﹒８％，增速分別比上月末和
上年同期高１﹒３個和３﹒４個百分點。流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒９７萬億元，同比增長９
﹒５％。當月淨回籠現金１７７８億元。（ｗｌ）

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