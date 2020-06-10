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10/06/2020 16:38

【聚焦數據】內地５月新增人民幣貸款１﹒４８萬億元，略少預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，５月人民幣貸款增加１﹒４８萬億元（人民幣
．下同），同比多增２９８４億元，略低於市場預期的增１﹒５萬億元。
　　分部門看，住戶部門貸款增加７０４３億元，其中，短期貸款增加２３８１億元，中長期貸
款增加４６６２億元；企（事）業單位貸款增加８４５９億元，其中，短期貸款增加１２１１億
元，中長期貸款增加５３０５億元，票據融資增加１５８６億元；非銀行業金融機構貸款減少
６６０億元。
　　５月末，本外幣貸款餘額１６９﹒４４萬億元，同比增長１３％。月末人民幣貸款餘額
１６３﹒３９萬億元，同比增長１３﹒２％，增速比上月末高０﹒１個百分點，比上年同期低０
﹒２個百分點。５月末，外幣貸款餘額８４８９億美元，同比增長２﹒７％。當月外幣貸款增加
１５８億美元，同比多增９６億美元。

＊５月末人民幣存款餘額同比增長１０﹒４％＊

　　５月份人民幣存款增加２﹒３１萬億元，同比多增１﹒０９萬億元。其中，住戶存款增加
４８１９億元，非金融企業存款增加８０５４億元，財政性存款增加１﹒３１萬億元，非銀行業
金融機構存款減少６７３６億元。
　　５月末，本外幣存款餘額２０９﹒９萬億元，同比增長１０﹒２％。月末人民幣存款餘額
２０４﹒５７萬億元，同比增長１０﹒４％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒５個和２個百
分點。５月末，外幣存款餘額７４７３億美元，同比下降０﹒４％。當月外幣存款減少７２億美
元，同比少減９９億美元。（ｗｌ）

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