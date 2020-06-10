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10/06/2020 16:40

【聚焦數據】內地５月末社融存量２６８萬億元，增長１２﹒５％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，５月末社會融資規模存量為２６８﹒３９萬億
元（人民幣．下同），同比增長１２﹒５％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１６２
萬億元，同比增長１３﹒３％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒４９萬億元，
同比增長１２％；委托貸款餘額為１１﹒２７萬億元，同比下降５﹒８％；信托貸款餘額為
７﹒４萬億元，同比下降６﹒１％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒５萬億元，同比下降
１０﹒３％；企業債券餘額為２６﹒３９萬億元，同比增長２０﹒４％；政府債券餘額為
４０﹒７８萬億元，同比增長１７﹒２％；非金融企業境內股票餘額為７﹒５５萬億元，同比增
長６﹒１％。
　　從結構看，５月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量６０﹒４％，
同比高０﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒９％，與上年同期
持平；委托貸款餘額佔比４﹒２％，同比低０﹒８個百分點；信托貸款餘額佔比２﹒８％，同比
低０﹒５個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒３％，同比低０﹒３個百分點；企業債
券餘額佔比９﹒８％，同比高０﹒６個百分點；政府債券餘額佔比１５﹒２％，同比高０﹒６個
百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個百分點。（ｃｔ）

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