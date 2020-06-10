【聚焦數據】內地５月末社融存量２６８萬億元，增長１２﹒５％

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，５月末社會融資規模存量為２６８﹒３９萬億

元（人民幣．下同），同比增長１２﹒５％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１６２

萬億元，同比增長１３﹒３％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒４９萬億元，

同比增長１２％；委托貸款餘額為１１﹒２７萬億元，同比下降５﹒８％；信托貸款餘額為

７﹒４萬億元，同比下降６﹒１％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒５萬億元，同比下降

１０﹒３％；企業債券餘額為２６﹒３９萬億元，同比增長２０﹒４％；政府債券餘額為

４０﹒７８萬億元，同比增長１７﹒２％；非金融企業境內股票餘額為７﹒５５萬億元，同比增

長６﹒１％。

從結構看，５月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量６０﹒４％，

同比高０﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒９％，與上年同期

持平；委托貸款餘額佔比４﹒２％，同比低０﹒８個百分點；信托貸款餘額佔比２﹒８％，同比

低０﹒５個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒３％，同比低０﹒３個百分點；企業債

券餘額佔比９﹒８％，同比高０﹒６個百分點；政府債券餘額佔比１５﹒２％，同比高０﹒６個

百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個百分點。（ｃｔ）

