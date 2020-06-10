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即市新聞

10/06/2020 12:47

【ＦＯＣＵＳ】ＣＰＩ重回２時代，央媽節制寬鬆留伏筆

　　【ＦＯＣＵＳ】時隔９個月後，中國居民消費價格（ＣＰＩ）終重回２時代；另一邊廂，工
業生產者出廠價格（ＰＰＩ）跌幅續擴大。數據看上去「通脹無影，通縮有餘」，降準減息綠燈
續大開；惟面對聯儲直升機式撒錢，美元走勢急轉直下，通脹捲土重來風險仍不可小覷。

＊後續全面降準無影，十年期國債暴跌＊

　　國家統計局周三公布，５月ＣＰＩ同比漲２﹒４％（市場：２﹒７％），為自去年８月後首
次重回２時代，且錄１４個月最低。其中，２月曾飆升２１﹒９％的食品價格，漲幅「腰斬」至
１０﹒６％。
　　ＰＰＩ則同比降３﹒７％（市場：－３﹒３％），為連續４個月負增長，並創自２０１６年
３月以來最大降幅。
　　ＣＰＩ走低、製造業通縮加劇，無疑為決策層提供更多空間及理由推行刺激措施，以抵銷肺
疫等負面衝擊。不過，十年期國債收益率近月節節上升至２﹒８５％以上（息升價跌），暗示市
場對央媽「動口不動手」的有節制寬鬆並不買帳。事實上，時間來到６月，市場原本預期的全面
降準、下調存款基準利率至今仍無影。

＊美元持續走低，金價將見證通脹重臨＊

　　何解？原因或與地球另一邊的美聯儲大印銀紙令游資氾濫，以及強美元恐大勢已去有關。須
知，美元持續貶值往往意味通脹將重臨的開始；伴隨美匯早前跌穿９８﹒８重要支撐位，內地從
銅到鐵礦石、從紙張到白酒等價格近期亦紛紛逆疫看漲。
　　巧合的是，就在聯儲宣布議息結果前夕，美銀美林、富國證券雙雙預測十年期美債孶息率將
回升至１％以上，並上望１﹒５％。倘若利率續上行，或引發聯儲啟用「收益率曲線控制」工具
，但仍暗示市場考慮更多的通脹前景。
　　那麼，倘若再通脹風險在前，為何工業品出廠價格通縮反加劇？最恰當的解釋或許是，通縮
、通脹兩大勢力此消彼長，衰退周期加需求下降引發通縮，供應減少加過剩游資觸發通脹。在債
務無限透支迎來最終清算時，金價或是最佳見證者。

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