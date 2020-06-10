【企業盈警】永泰地產（３６９）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社１０日專訊》永泰地產（００３６９）公布，集團預期截至２０２０年６月
３０日止６個月可能錄得綜合虧損，對比去年同期錄得綜合溢利２﹒４５億元。
轉盈為虧主要由於集團旗下投資物業公平價值可能出現不利變動，以及金融工具的公平價值
可能出現不利變動。
集團指，２０２０年至今，集團業務持續受到新型冠狀病毒疫情，及本港與全球經濟低迷的
影響，惟集團整體財務、業務及營運狀況仍然維持穩健。（ｃｗ）
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