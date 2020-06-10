【企業盈喜】華邦金融（０３６３８）料全年虧轉賺９００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》華邦金融（０３６３８）公布，預期截至３月３１日止年度將

錄得純利約９００萬港元，而去年度虧損約３４７２萬元。

該集團指，轉虧為盈主因年內整體營運收入增加、應收帳款及應收貸款減值撥備減少及年內

一般及行政費用減少。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

