【企業盈警】文化傳信（００３４３）料全年虧損擴至６２００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》文化傳信（００３４３）公布，預期截至３月３１日止年度將

錄得虧損約６２００萬元，而去年度虧損約３２００萬元。

該集團指，虧損增加主因媒體市場推廣項目預付款項之一次性減值虧損約１１００萬元、商

譽減值虧損約９００萬元及２０１９冠狀病毒病疫情爆發所造成負面經濟影響，當中就延後推出

項目而產生開支約４００萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

