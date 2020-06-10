【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１６﹒９億人幣，買國壽小米沽中國飛鶴

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美國納指創新高，港股連升六日後，昨日（９日）續創近

三個月高，恆指高開１２９點，早段升幅曾縮至６０點，見２４８３７點全日低，之後拉升，上

午最多升３６３點，中午升３２４點，午後突破上午高位，曾飆４７６點，見２５２５３點，一

度突破１００天線（約２５１４６點），不過美股期貨受壓，恆指百天線得而復失。尾段升勢回

順。恆指收報２５０５７點，升２８０點或１﹒１％，連升第七日累飆２０９５點或９﹒１％。

按額度計算，北水全日淨流入１６﹒９億元人民幣，增加７﹒５％。北水淨買入最多的個股

依次是中國人壽（０２６２８）、小米集團（０１８１０）、香港交易所（００３８８）；淨賣

出最多的依次是中國飛鶴（０６１８６）、騰訊控股（００７００）、中國太平（００９６６）

。

主板成交１２４２﹒５２億元減少３﹒９％。其中港股通成交１８７﹒２億元，佔總成交

１５﹒１％。



＊小米集團連續三日獲北水追捧，再流入２﹒３億元＊



花旗發表研究報告指，中國保險企業將會受惠於政府發行的債券急增。因為行業投資債券有

助他們提高產品的收益率等。該行認為中國人壽有望成為最大得益者。國壽升４﹒５４％報

１７﹒０４元，北水淨買入３﹒２億元。

小米盤中一度高見１３﹒３元，收市升０﹒９３％報１２﹒９８元，北水淨買入２﹒３億元

。

港交所跌０﹒６８％報２９０﹒８元，北水淨買入１﹒６億元。

中國飛鶴跌１﹒３９％報１４﹒２元，北水淨賣出１﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國人壽 （０２６２８） ３﹒１８

小米集團 （０１８１０） ２﹒３２

香港交易所 （００３８８） １﹒５７

中芯國際 （００９８１） １﹒１７

微創醫療 （００８５３） ０﹒５５



淨沽出最多港股：

中國飛鶴 （０６１８６） －１﹒４５

騰訊控股 （００７００） －１﹒００

中國太平 （００９６６） －０﹒７４

美團點評 （０３６９０） －０﹒５４

融創中國 （０１９１８） －０﹒４４

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（ｃａ）

