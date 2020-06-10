《日入而息》金管局指有信心維持聯匯，網易暗盤高招股價近６％

《今天重點》﹡傳對沖基金經理Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ設新基金押注聯繫匯率崩潰；金管局指

港元市場保持有序運作，有能力和決心維持聯匯制度

﹡金管局再入市沽２２﹒０９億港元

﹡網易（０９９９９）暗盤收１２９﹒９元升５﹒６％，一手賺６９０元

﹡呂志和回應港區國安法：對香港很有信心；銀河娛樂（０００２７）呂耀東

稱現時賭場每日營運成本２８０萬美元，有信心順利過渡疫情

﹡立法會選舉９月６日舉行，提名期為７月１８至３１日；政府表示今屆立法

會會期將於７月１８日中止

﹡內地５月ＣＰＩ同比漲幅續收窄至２﹒４％，低於預期；內地５月ＰＰＩ同

比跌幅續擴至３﹒７％，遜於預期；５月社會融資規模增３﹒１９萬億元，

高於預期；５月新增人民幣貸款１﹒４８萬億元，略少預期；５月末Ｍ２按

年增速持平於１１﹒１％，略低預期



《即日市況》﹡港股全日好淡爭持，收跌７點報２５０４９終止七連升



《深滬股市》﹡ＣＰＩ重回「２時代」，滬指收跌０﹒４％中止三連升



《美元匯價》﹡美元有機會下試９５﹒５０，歐元仍看好；歐元最新報１﹒１３７６╱

７８，日圓最新報１０７﹒２６╱３０



《公司業績》﹡德利機械（０８１４２）首三季多賺近四成，第三季盈利增２２％，不派息



《公司資訊》﹡京東（０９６１８）上線版權素材中心，向商家及達人用戶免費開放

﹡何猷龍家族辦公室黑桃資本首次進軍醫療科技企業醫脈平台

﹡銀河娛樂（０００２７）呂耀東稱現時賭場每日營運成本２８０萬美元，有

信心順利過渡疫情

﹡林達（０１０４１）與華聯資本訂立重組條款清單，料籌最多１﹒８億

﹡金斯瑞（０１５４８）非執董王魯泉售０﹒２６％股權，涉８６６０萭

﹡阿里（０９９８８）旗下「餓了麼」：疫情期間逾１２０萬人加入送外賣

﹡新天綠色能源（００９５６）公開發行最多１﹒３５億股Ａ股，明日舉行網

上路演

﹡農行（０１２８８）成功發行銀行間市場首單資產支持商業票據

﹡融信（０３３０１）發２﹒５億美元優先票據，為債務再融資

﹡耀才證券（０１４２８）經濟低迷不影響業績，首５月客戶通過電子渠道投

資急升；耀才證券料下半年恆指或低見２萬點，「ＡＴＭ」可看高一線；耀

才證券料更多中概股來港作第二上市，年底恆指見２８０００點

﹡蒙古能源（００２７６）每日原煤卡車過境量少於疫情前十分之二

﹡世紀金花（００１６２）主席吳一堅辭任，即日生效

﹡華潤置地（０１１０９）５月收購深圳及成都３幅地塊

﹡友佳國際（０２３９８）首５月銷售額按年跌３２％

﹡中播控股（００４７１）中國廣電最新發展和戰略將令公司有更大發展空間

﹡佳源國際控股（０２７６８）５月份合同銷售額按年升８０％

﹡裕元集團（００５５１）５月份綜合經營收益淨額按年跌２４％

﹡寶勝國際（０３８１３）５月份綜合經營收益淨額按年增８﹒１％

﹡黛麗斯（００３３３）第三季度銷售收入升４％，但料全年度產生虧損

﹡中國長遠（００１１０）附屬與騰訊（００７００）尚未決定是否重續新協

議



《國企紅籌》﹡華潤置地（０１１０９）５月份合同銷售金額按年微跌０﹒５月收購深圳及

成都３幅地塊



《中國要聞》﹡內地５月ＣＰＩ同比漲幅續收窄至２﹒４％，低於預期

﹡內地５月ＰＰＩ同比跌幅續擴至３﹒７％，遜於預期

﹡內地５月社會融資規模增３﹒１９萬億元，高於預期

﹡內地５月新增人民幣貸款１﹒４８萬億元，略少預期

﹡內地５月末Ｍ２按年增速持平於１１﹒１％，略低預期

﹡內地５月末社融存量２６８萬億元，增長１２﹒５％

﹡統計局表示ＰＰＩ環比降幅收窄，去年翹尾因素影響為負；市場供需進一步

好轉，５月ＣＰＩ環比續降

﹡杉杉股份擬６０億元購ＬＧ化學陸台及南韓偏光片業務

﹡工信部表示第十六批享有車船稅減的新能源汽車目錄出爐

﹡中國非洲豬瘟疫苗臨床試驗進展順利

﹡安謀中國上演逼宮戲碼，傳吳雄昂搶公章拒交管理權

﹡長三角影視中心項目啟動，每年可吸引３００家影視企業

﹡教育部表示嚴格國際學生申請中國高等學校資格

﹡結構性存款規模創新高，傳監管要求部分股份行壓降

﹡一季度末投向房地產領域信託資金總額同比降８﹒１％

﹡中金所被納入ＥＳＭＡ交易後透明度評估正面清單

﹡內地成品油調價窗口明開啟，大概率「六連停」

﹡人行６００億逆回購利率持平，淨投放６００億

﹡江門將全面取消落戶限制，成廣東省落戶門檻最低城市

﹡廣東已為逾１９００名外籍人士辦理來粵邀請

﹡房多多周二股價曾急飆１２倍，盤中觸發熔斷逾十次

﹡安謀中國執行長吳雄昂突遭董事會撤職

﹡民航局表示海南自貿試點開放第七航權，是國內航權最高

﹡樂視網逾千項商標將掛牌拍賣，估價不足２０萬元人民幣

﹡美的集團成立新科技公司，經營範圍涵蓋手機生產

﹡北約支持英國審查華為參與５Ｇ網絡建設所扮演角色

﹡商務部表示外貿挑戰前所未有，境外疫情蔓延恢復需時

﹡外交部表示李克強與默克爾明日舉行中德總理視頻會晤

﹡５月內地手機出貨按月跌１９％，首五月出貨少１８％

﹡與美澳爭端之際，據報中國轉向進口阿根廷高粱

﹡為天貓總裁出軌醜聞降熱度，新浪微博遭網信辦約談

﹡華夏航空擬引進並運營１００架中國商用飛機

﹡乘聯會表示６月第一周乘用車日均零售同比下降１０％

﹡大額現金管理試點７月起開展，建大額存取現登記制度



《寶島快訊》﹡台股連揚八日，收升０﹒７％衝破１１７００點關口



《其他消息》﹡立法會選舉９月６日舉行，提名期為７月１８至３１日

﹡政府表示今屆立法會會期將於７月１８日中止

﹡許正宇稱截至５月底８８間機構已登記參與「智方便」測試；消費券對刺激

消費效果或未如預期

﹡陳茂波稱歐達禮再獲委為國際證監會組織理事會主席反映香港角色

﹡七一示威者進入立法會大樓，王宗堯等被改控暴動罪

﹡警方中環拘捕５３人，涉非法集結及未經批准集結等

﹡王宗堯等被控暴動罪獲准保釋，８月初再訊

﹡金管局第六次美元流動資金安排未獲申請，連續三次零申請；金管局再入市

沽２２﹒０９億港元

﹡何志平完成病毒檢測離開亞博館，接受１４日家居隔離

﹡香港快運延長暫停航班營運至７月１１日

﹡教育局宣布選舉日翌日定為學校假期

﹡顧委會指與港台有坦誠溝通，雙方在製作國安節目想法不謀而合

﹡深股通額度全日用２４﹒２億元；滬股通額度全日流走５﹒８億元，陸股通

淨流入逾４億元

﹡美聯表示北角糖水道１２及１４號全幢項目重啟招標



《國安立法》﹡李家超稱警方將成立新部門執法，負責情報收集和培訓

﹡邱騰華稱美國行動短期或礙營商氣氛，但信可克服挑戰

﹡英傑華投資表示對匯控、渣打支持港區國安法立場感不安

﹡匯豐渣打公開支持港區國安法遭股東英傑華投資批評

﹡安倍晉三確認將於Ｇ７會議發表港區國安法相關聲明

﹡呂志和回應港區國安法：對香港很有信心

﹡港台工會質疑顧委會要求正面評國安法有違約章



《新冠肺炎》﹡衛生署表示今日本港無新增確診，連續六天零本地感染

﹡世界衛生組織表示感染者剛開始感到不適時最具傳染性

﹡美國民警衛軍表示多名人員調往華府駐守執勤後確診

﹡中國駐韓大使館表示中韓航線有望下月每周１班增至２班

（ｚｚ）

