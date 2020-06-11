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即市新聞

11/06/2020 10:21

【京東招股】傳京東指導定價２２６元，集資約３００億元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》外電引述市場消息人士指出，京東（０９６１８）把香港新股
指導價定為每股２２６元左右水平，比上限價２３６元低出４﹒２４％。按此計算，京東將集資
３００﹒５８億元。
　　京東在美國上市的ＡＤＲ隔晚收報６０﹒７美元，每份ＡＤＲ將相當於２股港股，即每股
２３５﹒２５元，以上市指導價２３６元比較下仍高出約０﹒３％。　　　　　
　　該股將於６月１８日掛牌。（ｎｓ）

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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