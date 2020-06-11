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11/06/2020 09:23

【網易歸航】網易（０９９９９）首掛開１３３元，較招股價高８％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》網易（０９９９９）今日掛牌，首掛開報１３３元，較招股價
１２３元高約８﹒１３％，每手１００股，不計手續費賺１０００元。
　　該股在港接獲３７﹒１萬份申請，合共認購１８﹒５７億股，超購３５９﹒５３倍。一手１
００股中籤率８％，認購４５手穩獲一手，「頭錘飛」８９張，中籤率０﹒５８％。（ｆｚ）

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