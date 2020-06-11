本港地產銀行股未止跌，港股午後跌幅擴大至近４００點

《經濟通通訊社１１日專訊》聯儲局預期直至２０２２年都將維持近零息水平，美股個別發

展，港股今早低開５１點或０﹒２％，報２４９９７點。之後走勢反覆，曾倒升９點高見

２５０５９，重上２５０００點水平，不過好快再掉頭回落。其後本港銀行股及地產股繼續尋底

，加上美股三大指數期貨跌幅擴大，拖累港股最多曾挫３０１點見２４７４８點。最終半日收報

２４７９１，下跌２５８點。午後舊經濟跌勢加劇，道指期貨跌逾４００點，納指期貨失守

１００００大關，港股跌幅擴至接近４００點，暫低見２４６５６點。恆生指數現報２４６７７

，下跌３７１點或下跌１﹒４８％，主板成交８７９﹒１２億元。國企指數報１００２２，下跌

１２０點或下跌１﹒１９％。

重磅股方面，匯控（００００５）重挫３﹒４％，報３８﹒４元；騰訊（００７００）升

０﹒６７％，報４４９﹒２元；港交所（００３８８）靠穩升０﹒１３％，報２９６﹒８元；友

邦保險（０１２９９）跌２﹒１１％，報７１﹒９元；中移動（００９４１）跌１﹒１７％，報

５５﹒１元；建行（００９３９）跌０﹒７８％，報６﹒３４元。

Ａ股方面，上證綜指報２９３１﹒５５，下跌１２﹒２０點或下跌０﹒４１％，成交

１８９２﹒４８億元人民幣。深證成指報１１２８１﹒６５，下跌５４﹒２２點或下跌

０﹒４８％，成交２８５６﹒０９億元人民幣。



表列十大跌幅藍籌股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ３２﹒８０元 跌４﹒２３％

銀河娛樂（０００２７） ５４﹒１０元 跌３﹒９９％

恆生銀行（０００１１） １３２﹒６０元 跌３﹒２８％

恆基地產（０００１２） ２９﹒７０元 跌３﹒１０％

中國人壽（０２６２８） １６﹒４２元 跌３﹒０７％



匯豐控股（００００５） ３８﹒５５元 跌３﹒０２％

長和 （００００１） ５３﹒１５元 跌３﹒０１％

中海外 （００６８８） ２４﹒６５元 跌２﹒９５％

中石油 （００８５７） ２﹒７５元 跌２﹒８３％

太古Ａ （０００１９） ４５﹒７０元 跌２﹒７７％

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（ｃａ）

