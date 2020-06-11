舊經濟股齊回吐，港股反覆向下半日跌２５８點收２４７９１

《經濟通通訊社１１日專訊》美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，並估計超低利率會最

少維持至２０２２年底，美股三大指數繼續個別發展。道指和標指均連跌兩日，納指再創新高。

港股昨日中止七連升後，今早低開５１點或０﹒２％，報２４９９７點。之後走勢反覆，曾倒升

升９點高見２５０５９，重上２５０００點水平，不過好快再掉頭回落。其後本港銀行股及地產

股繼續尋底，加上美股三大指數期貨跌幅擴大，拖累港股最多曾挫３０１點見２４７４８點。最

終半日收報２４７９１，下跌２５８點或下跌１﹒０３％，主板成交７７７﹒８４億元。國企指

數報１００６１，下跌８１點或下跌０﹒８１％。

現時恆指牛熊證街貨圖熊證重貨區已上移至２５４０１至２５５００點，涉及對沖期指近

９００張；而牛證重貨區在２３３０１至２３４００點，涉約４００張對沖期指。

Ａ股低開高走，上證綜指報２９５０，上升７點或上升０﹒２４％，成交１６０２﹒０１億

元人民幣。深證成指報１１３９２，上升５６點或上升０﹒５０％，成交２４２３﹒７５億元人

民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）破頂高見２９９﹒６元，半日升０﹒４％，報２９７﹒

６元。調查機構公布，５月份騰訊（００７００）包辦全球手遊營收榜首兩位，半日高見４５５

﹒４元創逾兩年高，升１﹒３％，報４５２元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒４３％，報７２

﹒４元；中移動（００９４１）下跌０﹒９９％，報５５﹒２元；建行（００９３９）下跌０﹒

４７％，報６﹒３６元。



＊舊經濟股拖低大市，美團創新高＊



據報美國對沖基金、海曼資本管理創辦人巴斯正在設立新基金，押注香港的聯繫匯率制將會

失守，買入港元下跌期權。匯控（００００５）失守３９元，跌３﹒０２％，報３８﹒５５元。

其他本地銀行股亦下挫，渣打（０２８８８）跌２﹒２５％，報４３﹒３５元；恆生（０００１

１）跌２﹒８４％，報１３３﹒２元；東亞（０００２３）下跌１﹒５７％，報１８﹒８６元；

中銀香港（０２３８８）下跌１﹒４％，報２４﹒７元。

本港地產股向下，恆基地產（０００１２）下跌２﹒７７％，報２９﹒８元；新鴻基地產（

０００１６）下跌２﹒４４％，報１００元；新世界發展（０００１７）下跌２﹒４７％，報９

﹒１元；信和置業（０００８３）下跌１﹒６２％，報９﹒７３元；長實集團（０１１１３）下

跌２﹒４％，報４６﹒７元；九龍倉置業（０１９９７）下跌１﹒１７％，報３３﹒９元。

納指創新高，加上科技股網易（０９９９９）今日在港掛牌，帶領科網股延續昨日升勢。

ＡＴＭＸ造好，阿里巴巴（０９９８８）升１﹒３％，報２１８﹒４元；美團點評（０３６９０

）高見１６３﹒４元，半日飆４﹒５７％，報１６６﹒９元；小米（０１８１０）先升後回０﹒

４６％，報１３﹒０８元。



＊三桶油走低，中石油跌近３％＊



原油期貨價格於亞洲時段跌逾２％，三桶油股價向下，中石油（００８５７）下跌２﹒８３

％，報２﹒７５元；中石化（００３８６）跌１﹒３９％，報３﹒５６元；中海油（００８８３

）下跌１﹒５８％，報９﹒３５元。不過，Ｆ三星原油期（０３１７５）升０﹒１５％，報２﹒

６７４元；ＦＧＸ原油（０３０９７）升０﹒３５％，報２﹒３元。

據台灣媒體報道，蘋果公司將在６月底完成新款ｉＰｈｏｎｅ（ｉＰｈｏｎｅ １２）第二

階段的工程驗證和測試，並將於７月份開始生產ｉＰｈｏｎｅ １２。手機設備股造好，舜宇（

０２３８２）升０﹒７９％，報１１４﹒４元；瑞聲科技（０２０１８）上升０﹒９４％，報４

３﹒０５元；高偉電子（０１４１５）上升１﹒８４％，報１﹒６６元。不過富智康集團（０２

０３８）下跌３﹒３３％，報０﹒８７元。

賭股顯著回吐，金沙中國（０１９２８）跌３﹒８％，報３２﹒９５元；銀娛（０００２７

）跌３﹒２８％，報５４﹒５元；新濠國際（００２００）跌２﹒８７％，報１６﹒９元；澳博

（００８８０）下跌２﹒３３％，報９﹒２２元；永利澳門（０１１２８）下跌３﹒２１％，報

１５﹒０８元；美高梅（０２２８２）下跌３﹒２１％，報１０﹒２４元。

另外，網易（０９９９９）掛牌，暫時最高見１３５﹒２元，比招股價１２３元高９﹒９％

，半日報１３２﹒８元高出約８％，每手１００股，不計手續費賺９８０元。（ｃａ）

