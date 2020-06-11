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11/06/2020 09:21

港股失守二萬五，低開５１點報２４９９７點，國指跌１３點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美聯儲宣布維持息口不變，而納指更企穩萬點之上收市，不過
亞洲股市走勢偏弱，日經跌２１８點，首爾指數跌２點，港股方面則失守二萬五關口，輕微低開
５１點。個股方面，由於聯儲主席鮑威爾指息口維持２０２２年，本港銀行股走勢偏弱，匯控（
００００５）、恆生（０００１１）低開逾１％，地產股同樣隨市走弱，新地（０００１６）、
領展（００８２３）同樣低開約１％。恆生指數開報２４９９７點，跌５１點或跌０﹒２１％，
主板成交７８﹒４５億元。國企指數開報１０１２９，跌１３點或跌０﹒１４％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒６４％，報３９﹒１元；港交所（００３８８
）升０﹒４％，報２９７﹒６元；騰訊（００７００）升１﹒０３％，報４５０﹒８元；中移動
（００９４１）跌０﹒３６％，報５５﹒５５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒３４％，報７
３﹒７元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　３９﹒１０元　　　跌１﹒６４％
　　港鐵公司（０００６６）　　４１﹒００元　　　跌１﹒４４％
　　恆生銀行（０００１１）　１３５﹒４０元　　　跌１﹒２４％
　　中國聯通（００７６２）　　　４﹒５９元　　　跌１﹒０８％
　　新地　　（０００１６）　１０１﹒４０元　　　跌１﹒０７％

　　領展　　（００８２３）　　６８﹒６０元　　　跌１﹒０１％
　　長和　　（００００１）　　５４﹒３０元　　　跌０﹒９１％
　　金沙中國（０１９２８）　　３３﹒９５元　　　跌０﹒８８％
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒８０元　　　跌０﹒８５％
　　中石化　（００３８６）　　　３﹒５８元　　　跌０﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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