《盤後部署》大市收於全日最低配合成交額抽高，恒指料下試二萬四

《經濟通通訊社１１日專訊》美聯儲一如市場預期維持利率不變，並估計超低利率會最少維

持至２０２２年底，美股三大指數繼續個別發展。道指和標指均連跌兩日，納指再創新高。港股

昨日終止七連升後，今早再低開５１點報２４９９７點。其後走勢反覆，曾倒升９點最高見

２５０５９點，重上二萬五，惟受累本地銀行及地產板塊繼續尋底，濠賭股午後急速回吐，加上

美國疑似爆發第二波新冠肺炎疫情，美指期貨跌幅擴大，道期一度挫逾５００點，在成份股全數

失守下，恆指最終收於全日低位２４４８０點，插５６９點，主板成交１４２４﹒３１億元，較

上日多一成二。國企指數報９９４４，跌１９８點或跌１﹒９６％。

Ａ股兩市低開低走，上證綜指收報２９２０點，跌２２點或０﹒７８％；深證成指報

１１２４３點，跌９２點或０﹒８１％，總成交７２０９﹒７２億元人民幣，多１７﹒２％。



＊鮑威爾：整體經濟未好轉，會透過孳息曲線定利率目標＊



聯儲局議息結果出爐，主席鮑威爾對經濟前景的評估頗為保守，稱眾多企業在不同程度上恢

復活動，但整體經濟仍未好轉，強調前景仍然非常不明朗，將取決於疫情控制。失業率方面，他

稱失業率仍處於歷史高位，由於前景持續不確定，局方並未完全了解上月就業報告是否預示未來

的狀況，但相信未來數月就業機會將增加。至於基準利率維持在０到０﹒２５％，預計未來超過

兩年都不會加息，承諾每月量化寬鬆規模最少１２００億美元，則為市場預期之內，他指會議有

評估債券孳息曲線控制，但未有定論，或檢視歷史和外國經驗，透過孳息曲線定下利率目標。

中國承諾今年購買３６５億美元的美國農產品，但前４個月僅購買了４６﹒５億美元，令人

憂慮第一階段貿協無法履行。外電引述知情人士指，中國國有和私營買家月內至少買入１０船美

國大豆。中國大豆採購主要是在１０月、１１月和１２月份裝運。中國維持購入美國大豆、加上

由哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗環境釋放和臨床試驗進展順利，相信有助穩定國內

豬價，避免滯漲風險，同時減低萬洲國際（００２８８）和中糧肉食（０１６１０）等豬肉相關

股份價格波幅。



＊恆指或先下試２０天線整固＊



鮑威爾表明未來超過兩年不會加息，加上歷史數據顯示若然聯儲局重啟加息周期，息率亦需

時兩年多時間才可重返正常水平，按此推算，本地銀行可能要再「挨」多至少四年才可脫離息差

受壓的困境。不過，聯儲局無設定縮減購債的時間表。計劃繼續每月增持美國國債及機構抵押貸

款支持證券，分別８００億及４００億美元，反映聯局決心在一段長時間內，為美國經濟提供強

勁的貨幣政策支持，或有助在疫情擴散速度放緩時加速經濟反彈。

港股方面，今日恆指收於全日最低位，主板成交較上日多一成二，顯示成交有支持，預計恆

指乘機下試２０天線，即２４０００點水平整固，同時為保力加通道中軸位置。在資金流入的情

況未有改變下，恆指仍然會繼續逐步上試高位（ｎｓ）

