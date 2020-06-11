【全球放水】聯儲局維持利率不變符預期，承諾未來兩年維持零息

《經濟通通訊社１１日專訊》聯儲局主席鮑威爾在一連兩日議息會議結束後於周三（１０日

）表示決定維持政策利率不變，符合市場預期，並承諾未來兩年將維持近零息環境。

聯邦公開市場委員會委員（ＦＯＭＣ）所有現任委員都認為聯邦基金利率直至明年都將需要

保持在接近零水平，近九成委員更認為直到２０２２年都不會對利率進行調整。

委員又承諾將最少保持當前的資產購買速度，即每月購買約８００億美元國債、４００億美

元機構債和抵押貸款支持證券。



＊明年經濟增長增半成＊



主席鮑威爾亦不斷談到未來數月第二波和第三波疫情的可能性，以及對美國經濟造成的衝擊

，並明顯轉為關注即使經濟開始復甦，卻可能仍有數百萬民眾失業的情況。不過經濟可能在今年

恢復增長，目前估計復甦將在明年正式開始，屆時經濟料增長５％。

儲局最新預測明年底失業率將降至６﹒５％，２０２２年底降至５﹒５％，仍比上年底高出

兩個百分點，意味將有數百萬人失業。通脹指標今年料將僅為０﹒８％，遠低於２％目標，２０

２２年底將僅升至１﹒７％。



＊暫不控制收益率曲線＊



不過今次會後聲明並沒有如市場預期出台控制收益率曲線的行動，鮑威爾表示決策者已充分

討論過收益率曲線控制政策，但目前將持續當前國債和抵押貸款支持證券（ＭＢＳ）的購買規模

。

鮑威爾強調，控制收益率曲線的做法能否有用完善主要工具仍是一個開放式問題，儲局未來

會議中將繼續討論。

有分析認為儲局明確表態研究收益率曲線一事，對五年至三十年期收益率曲線趨陡構成支撐

，支持有必要對沖長期利率上升可能性。（ａｌ）

