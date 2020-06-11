【油市博奕】尼日利亞下月中將完全達到油組減產協議要求規模

《經濟通通訊社１１日專訊》尼日利亞國家石油公司（ＮＮＰＣ）負責人周三（１０日）表
示，尼日利亞並未完全遵守石油輸出國家組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）的減產協議，但將於下月中
前進一步減產以彌補失誤。
負責人承認尼日利亞上月超出減產協議規定的每日減產配額，幅度略低於每日１０萬桶，下
月該國將需要額外每日減產４至４﹒５萬桶。（ａｌ）
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