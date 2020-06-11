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11/06/2020 10:26

【朝鮮局勢】傳北韓上月底曾進行洲際彈道飛彈發射車試驗

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據韓國《東亞日報》引述美國官員消費報道指，美國當局偵測
到北韓於上月２５至２７日期間，於平安南道平城市進行運載新型洲際彈道飛彈的運輸舉升式發
射車試驗。
　　消息指，美國評估認為北韓近期完成４至６枚洲際彈道飛彈和移動運載火箭的組裝，目前飛
彈和火箭存放在２０１７年洲際彈道飛彈試射地平城。
　　美國正調查北韓進行飛彈發射車試驗的原因，不排除挑釁性飛彈發射、技術檢測、準備參加
閱兵的可能性。（ａｌ）

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