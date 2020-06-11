【國安立法】英國：繼續與美國合作，敦促中國不要實施港區安全法

《經濟通通訊社１１日專訊》英國首相約翰遜發言人周三（１０日）表示，英國將繼續與美

國合作，敦促中國重新考慮將於香港實施國家安全法。

他強調如果中國推進國安立法，將與中英聯合聲明中的義務有直接衝突，而聲明是在聯合國

登記下具有法律約束力。他直言包括美國在內的國際伙伴與英方持同樣態度，將繼續與該國合作

，敦促中國重新考慮決定。（ａｌ）

