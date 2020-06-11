【華為風波】傳華為希望供應商在中國完成晶片最後工序

《經濟通通訊社１１日專訊》據《日本經濟新聞》引述消息指，華為希望晶片的最後工序能
夠在中國完成，以增加對自身供應鏈的掌握程度。
消息指關於半導體最終工序的封裝與測試、以及晶片印刷基板製造，華為向國內外供貨商提
出希望最快今年年底前，在中國國內完成大部分擴產或移動產能。
目前半導體的前段製造工序多數分散在歐洲、日本、韓國及台灣等地，比較不可能任意移動
，但華為一直希望完成封裝測試等晶片最後工序，及後續的印刷電路板製造移至中國進行。（ａ
ｌ）
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