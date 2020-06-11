【貿易再戰】美國指越南膠合板疑似中國製造，將展開反傾銷調查

《經濟通通訊社１１日專訊》美國商務部周三（１０日）表示將對使用中國部件在越南組裝
的硬木膠合板進行調查，調查產品是否避開美國對中國實施進口關稅。
商務部又指，如果調查結果顯示越南生產商迴避現行反傾銷或反補貼稅，將指示美國海關開
始對來自越南的膠合板徵收保證金。
商務部目前已對進口自中國的硬木膠合板徵收反傾銷稅１８３﹒６％、反補貼稅最高
１９４﹒９％，並認定這些產品獲得補貼在美國傾銷。（ａｌ）
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