【貿易再戰】澳洲總理莫里森：不會因為中國脅迫而改變價值觀屈服

《經濟通通訊社１１日專訊》澳洲總理莫里森今日被問中澳關係時表明，不會因為中方的脅
迫而改變價值觀退縮屈服，強調澳洲是開放貿易的國家。
中澳外交關係自澳洲要求對新冠肺炎病毒來源展開國際調查後進一步惡化，中國教育部日前
亦發布留學預警，提醒留學人員需要做好風險評估，並於最近幾周禁止澳洲牛肉進口，同時對澳
洲大麥加徵關稅。（ａｌ）
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