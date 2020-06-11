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11/06/2020 14:03

【新冠肺炎】禮來旗下兩療法進展順利，最快９月獲准投入使用

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國製藥公司禮來周三（１０日）表示，如果正在試驗的兩種
抗體療法進展順利，最快９月可能出現一種專門針對新冠肺炎病毒的藥物獲准投入使用，又指第
三種抗體療法已進行臨床前研究，可能在未來數周內進入臨床試驗階段。
　　禮來強調如果證實療法有效，將可能被用作預防新冠肺炎，並早於疫苗作為新冠肺炎的治療
方案。（ａｌ）

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