【全球放水】美國上月財赤倍增至３９９０億美元

《經濟通通訊社１１日專訊》美國財政部周三（１０日）公布，上月財政赤字按年倍增，由

上年同期２０８０億美元增至３９９０億美元，主要因為疫情紓困措施開支大增、稅收銳減影響

。

期內收入減少２５％至１７４０億美元，當中個人入息稅收入減少１６％，企業利得稅減少

６２％。開支則增３０％至５７３０億美元。（ａｌ）

