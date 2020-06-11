【全球放水】美國上月財赤倍增至３９９０億美元

《經濟通通訊社１１日專訊》美國財政部周三（１０日）公布，上月財政赤字按年倍增，由
上年同期２０８０億美元增至３９９０億美元，主要因為疫情紓困措施開支大增、稅收銳減影響
。
期內收入減少２５％至１７４０億美元，當中個人入息稅收入減少１６％，企業利得稅減少
６２％。開支則增３０％至５７３０億美元。（ａｌ）
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