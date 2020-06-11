【網易歸航】今年首隻中概股網易升近６％，ＩＰＯ投資者財息兼收

《經濟通通訊社１１日專訊》內地第二大手遊商網易（０９９９９）今日首掛上市，為今年

首間來港作第二上市的公司。因應美國今年加強監管中概股，中概股加快回流，網易作為首批回

歸的大型科網股之一，備受市場關注。網易今早高開逾８％，其後升幅收窄，但最終仍以高上市

價近６％收市，報１３０元，不計手續費一手賺７００元。

網易上市價定於１２３元，較上日美股收市價折合約１３１﹒７２港元，有約７％折讓，今

早高開逾８％報１３３元，早段升幅一度擴大至接近一成，見全日最高位１３５﹒２元。午後，

港股氣氛轉差兼出現明顯調整，網易升幅亦逐步收窄，並以全日最低位收市。



＊網易今日除息，第一季息每股約０﹒３６元＊



網易今次在港作第二上市，市場反應熱烈，公開認購接獲３７﹒１萬份申請，超購逾３５９

倍，每股定價１２３元，一手１００股中籤率只有８％。創始人兼首席執行官丁磊今日在港交所

（００３８８）上市雲敲鑼介紹短片中表示，網易來港上市為一個全新的開始，感謝香港監管機

構的開放和創新，為新經濟領域帶來更多機會，相信立足於市場與公司彼此都了解的市場，可以

為用戶創造更多價值。

另外，網易今日除息，所有通過中央結算系統以ＥＩＰＯ服務申請發售股份，並成功獲分配

的投資者，將有權獲得第一季度股息每股約０﹒３６元，惟於交易開始後於聯交所購買股份者不

會獲得第一季度股息。不過，公司招股書提到，若ＩＰＯ中籤者於記錄日期６月１２日下午４時

３０分前出售相關股份，則不會獲派股息。



＊恆指８月或納同股不同權及和第二上市公司＊



在中美角力下，美國參議院上月通過法案，要求上市公司證明其未不受外國政府控制，否則

有機會被強制除牌，被指在美上市的中國公司。事件加速中概股回流，網易及下周四（１８日）

上市的京東（０９９１８）為首批在美國加強監管後回流的中概股。大行高盛早前表示，按照聯

交所第二上市規則，約有４１隻中概股符合在港第二上市的條件。

另一方面，恆指公司上月發表有關恆指、國指納入同股不同權（ＷＶＲ）和第二上市公司（

Ｓ）的諮詢總結，在大比數支持下，來自大中華區域的同股不同權公司以及第二上市公司，將被

納入至恆生指數及恆生中國企業指數的選股範疇，上述變動將於今年八月的季檢開始實施。



＊大型中概股在港上市，港交易受惠今曾破頂＊



大型中概股回流在港上市，港交易（００３８８）最為受惠，今日股價一度見２９９﹒６元

創上市新高，直逼３００元大關，惟最終隨市跌０﹒６８％收２９４﹒４元。（ｙｋ）

