《異動股》科網股獨領風騷，騰訊續揚１％創逾２年高，阿里漲１％

《經濟通通訊社１１日專訊》騰訊控股（００７００）今日裂口高開，開升１﹒０３％，報

４５０﹒８元，繼續創逾２年高，暫為最佳表現藍籌股；成交約１６８萬股，涉資７﹒５５億元

。

隔晚美股納指繼續創新高，更首度企穩萬點收市，加上科技股網易（０９９９９）今日在港

掛牌，帶領科網股延續昨日升勢。阿里巴巴（０９９８８）升１﹒１１％，報２１８元；美團點

評（０３６９０）升０﹒３１％，報１６０﹒１元，重上１６０元整數關。

現時，恆生指數報２４９９７，跌５１點或跌０﹒２１％，主板成交７８﹒４５億元。國企

指數報１０１２９，跌１３點或跌０﹒１４％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股 （００７００） ４５０﹒８０元 升１﹒０３％

閱文集團 （００７７２） ４８﹒３５元 升０﹒９４％

同程藝龍 （００７８０） １４﹒７０元 升０﹒４１％

創夢天地 （０１１１９） ４﹒６３元 升０﹒２２％

美圖公司 （０１３５７） １﹒５９元 無升跌



小米集團 （０１８１０） １３﹒１６元 升０﹒１５％

平安好醫生（０１８３３） １０２﹒９０元 升０﹒８８％

美團點評 （０３６９０） １６０﹒１０元 升０﹒３１％

眾安在線 （０６０６０） ２９﹒４５元 無升跌

阿里巴巴 （０９９８８） ２１８﹒００元 升１﹒１１％

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（ｙｋ）

