《異動股》滔搏（６１１０）開挫逾７％，遭百麗體育折讓９％減持

《經濟通通訊社１１日專訊》滔搏（０６１１０）現價跌７﹒２８％，報１０﹒７元；成交

約２﹒７８億股，涉資２９﹒１７億元。

滔搏國際公布，控股股東百麗體育與配售代理美林亞太訂立大宗交易協議，按每股１０﹒５

元的價格向獨立方配售２﹒７６８億股現有股份，佔總額約４﹒４６％，作價比對上日收市價折

讓９％。

現時，恆生指數報２４９９７點，跌５１點或跌０﹒２１％，主板成交７８﹒４５億元。國

企指數報１０１２９點，跌１３點或跌０﹒１４％。

上證綜合指數報２９３９點，跌３點或跌０﹒１３％，成交２３﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１１３２８點，跌７點或跌０﹒０７％，成交３０﹒５０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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滔搏 （０６１１０） １０﹒７０元 跌７﹒２８％

３６１度（０１３６１） １﹒０１元 無升跌

特步國際（０１３６８） ２﹒８５元 無升跌

安踏體育（０２０２０） ７３﹒９５元 無升跌

李寧 （０２３３１） ２５﹒６５元 升０﹒２０％

申洲國際（０２３１３） １０１﹒６０元 無升跌

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（ｆｚ）

