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即市新聞

11/06/2020 09:26

《異動股》滔搏（６１１０）開挫逾７％，遭百麗體育折讓９％減持

　　《經濟通通訊社１１日專訊》滔搏（０６１１０）現價跌７﹒２８％，報１０﹒７元；成交
約２﹒７８億股，涉資２９﹒１７億元。
　　滔搏國際公布，控股股東百麗體育與配售代理美林亞太訂立大宗交易協議，按每股１０﹒５
元的價格向獨立方配售２﹒７６８億股現有股份，佔總額約４﹒４６％，作價比對上日收市價折
讓９％。
　　現時，恆生指數報２４９９７點，跌５１點或跌０﹒２１％，主板成交７８﹒４５億元。國
企指數報１０１２９點，跌１３點或跌０﹒１４％。
　　上證綜合指數報２９３９點，跌３點或跌０﹒１３％，成交２３﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１１３２８點，跌７點或跌０﹒０７％，成交３０﹒５０億元人民幣。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滔搏　　（０６１１０）　　　１０﹒７０元　　　跌７﹒２８％
　　３６１度（０１３６１）　　　　１﹒０１元　　　無升跌
　　特步國際（０１３６８）　　　　２﹒８５元　　　無升跌
　　安踏體育（０２０２０）　　　７３﹒９５元　　　無升跌
　　李寧　　（０２３３１）　　　２５﹒６５元　　　升０﹒２０％
　　申洲國際（０２３１３）　　１０１﹒６０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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