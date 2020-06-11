【大熊來了】美國疑似爆發第二波疫情，道期亞洲收市時段挫逾２％

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚聯儲局描繪悲觀經濟前景，加上有跡象顯示美國疑似爆發

第二波新冠肺炎疫情，確診病例突破２００萬宗，道指期貨於亞洲收市時段挫逾２％。

道指６月期貨現挫２﹒１７％或５８５點，報２６３７６點。標指６月期貨現跌１﹒７９％

或５６點，報３１２９點。納指６月期貨亦跌１﹒１４％或１１４點，報９９７２點，失萬點關

。

早前外界已估計由非裔男子弗洛伊德遭警方膝壓頸部致死引發的示威浪潮，或會引致美國爆

發第二波疫情，而目前各州數據顯示疫情有不跌反升的走勢。

德克薩斯州上日新增病例達２５０４宗，創疫情爆發以來最高單日紀錄。佛羅里達州本周新

增確診病例達８５５３宗，創最高一周紀錄。加州住院人數達至上月中以來最高水平，並且在過

去十日有上升跡象。

目前歐洲股市開市初段走低，德國ＤＡＸ指數跌２﹒５％或３１３點，報１２２１７點。法

國ＣＡＣ ４０指數挫２﹒６６％或１３４點，報４９１８點。倫敦富時１００指數跌

２﹒４３％或１５３點，報６１７５點。

亞洲股市今日同樣走低，韓國綜合股指收跌０﹒８６％或１８點，報２１７６點。日經平均

指數挫２﹒８２％或６５２點，報２２４７２點。澳洲Ｓ＆Ｐ╱ＡＳＸ ２００指數瀉

３﹒０５％或１８７點，報５９６０點。（ａｌ）

