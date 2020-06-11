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11/06/2020 11:44

【中概回歸】瑞銀劉源：看好回港上市的中概股

　　《經濟通通訊社１１日專訊》瑞銀投資研究部中國互聯網主管劉源今日在電話會議上表示，
對於最近一些中概股回到香港上市比較看好，這些公司以後很可能被納入滬港通，國內的投資者
都比較看好這些公司。
　　他又表示，雖然中美摩擦反反覆覆，但許多未上市的公司還是會考慮美國，因為美國資金多
，且美國投資者比較了解互聯網的策略和經營模式。而隨著愈來愈多中概股到港股上市，港股市
場也會更加成熟，未上市的公司也可能考慮香港上市，但這需要比較長的一段時間。（ｌｃ）

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