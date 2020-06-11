【科創板】中證監：設立科創板並試點註冊制一年來開局良好

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》中證監辦公廳副主任李鋼今日在上海市政
府新聞發布會上表示，設立科創板並試點註冊制設立一年來開局良好，主要的制度安排經受住了
市場的檢驗，總體符合預期，為支持和鼓勵硬科技企業上市發揮了示範作用。
截至６月５日，１０６隻科創板股票較發行價平均上漲１５９％，交易活躍度較高，開通科
創板交易權限的投資者５２７萬人，交易秩序良好，市場博弈較為充分。
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