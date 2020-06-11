【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒３億人幣，買騰訊建行沽融創安踏

《經濟通通訊社１１日專訊》美國聯儲局預期直至２０２２年都將維持近零息水平，美股個

別發展。恆生指數今早低開５１點，開報２４９９７點，失守２５０００點，之後曾倒升９點，

見２５０５９點半日高位，可惜２５０００得而復失。其後大市愈跌愈多，午後外圍股市下挫，

拖累港股跌穿上午低位，收市競價市段嘜至全日低。恆指收報２４４８０點，跌５６９點或２﹒

３％，兩日累吐５７７點或２﹒３％，為６月４日以來收市新低。

按額度計算，北水全日淨流入１４﹒３億元人民幣，減少３２﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、美團點評（０３６９０）；淨賣

出最多的依次是融創中國（０１９１８）、安踏體育（０２０２０）、海底撈（０６８６２）。

主板成交１４２４﹒３１億元增加１１﹒９％。其中港股通成交１９２﹒７億元，佔總成交

１３﹒５％。



＊北水繼續熱炒新經股，騰訊淨流入近５億＊



納指破頂，本港科網股跟升，騰訊曾高見４５５﹒４元，惟之後隨市回落，收報４４２﹒４

元，軟０﹒８５％；北水淨買入４﹒６億元。

建設銀行跌１﹒７２％報６﹒２８元，北水淨買入２億元。

獲高盛升目標價的美團連續兩日反彈，逆市升３﹒３８％，報１６５元，盤中創１６９﹒５

元新高；北水淨買入２億元。

野村在最新發表報告中下調多間內房目標價，內房股走低。融創中國（０１９１８）挫４﹒

９５％，報３４﹒５５元；北水淨賣出３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４﹒６２

建設銀行 （００９３９） ２﹒００

美團點評 （０３６９０） １﹒９６

威高股份 （０１０６６） １﹒３７

中芯國際 （００９８１） １﹒３６



淨沽出最多港股：

融創中國 （０１９１８） －３﹒０１

安踏體育 （０２０２０） －０﹒４９

海底撈 （０６８６２） －０﹒４１

小米集團 （０１８１０） －０﹒０３

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（ｃａ）

