【全球放水】經絡料銀行結餘重返千五億，一個月拆息跌至０﹒２厘

《經濟通通訊社１１日專訊》美聯儲議息會議結束，決議將基準利率維持在０％至

０﹒２５％區間不變。當局預計利率將維持在目前水平至２０２２年底。此外，當局亦計劃繼續

以目前的速度增持美國國債及機構抵押貸款支持證券，以維持市場平穩。



＊全球推行量寬政策，有利樓市發展＊



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，受新冠肺炎疫情及環球經濟的影響，全球多個央行已

實行「零息時代」，美國更多番於市場購入債券，截止６月３日，資產負債表規模已達

７﹒１６５萬億美元，而未來美國更有機會繼續擴張資產負債表規模，加上全球推行量化寬鬆政

策，在「水浸」的情況下，資金有機會持續流入香港的銀行體系，將有利樓市發展。

近日港匯強勢，並多次觸及７﹒７５強方兌換保證水平，金管局６月以來十度向市場注資逾

近２７４億港元，本周五將增加至１２２１﹒２７億港元。曹德明表示，香港銀行結餘曾由美國

加息前高峰４２６３億元下跌至近年低位約５４０億元，港美息差持續收窄，加上熱錢充斥市場

，銀行結餘重返１５００億水平可期。



＊若銀行結餘重返千五億，拆息或跌至０﹒２厘＊



另一方面，香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ），一個月銀行同業拆息昨日報０﹒６９厘，已

持續近一個月低於近期Ｈ按計劃的封頂息率水平約２﹒５厘，他表示，從歷史數據分析，如銀行

結餘重返１５００億水平及持續一段時間，預期拆息有機會下試至０﹒２厘水平，並對已選用Ｈ

按的客戶帶來慳息效果，將為樓按發展增加正面影響。

他又指，雖然現時本港經濟仍存在不明朗因素，使樓按市場一直反覆，在風險胃納轉變下，

銀行繼續以謹慎態度審批按揭，但他相信相關因素只屬輕微影響，在資金不斷流入、拆息一直低

企，以及本港現時疫情開始改善三大利好因素支持情況下，樓市將見持續微調及回暖。（ｂｉ）

