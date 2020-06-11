【新冠肺炎】傳健康碼制度將公布設配額及有效期，商務等人士豁免

《經濟通通訊社１１日專訊》新冠肺炎疫情放緩下，港府正研究推出港版健康碼，讓粵港澳

三地恢復人流。消息指，政府快將公布粵港澳三地互認健康碼詳情，本港獲認可化驗機構暫時不

多過１０間，當中包括私家醫院和私營化驗所。衛生署今早會與他們的代表會面，講述有關健康

碼電子平台的具體資料、如何上載測試結果到指定平台的技術操作。

據悉，有關政策屬粵港澳聯防聯控抗疫機制，涉及多個部門，當局傾向設立使用健康碼的配

額，並設立有效期。初步考慮獲豁免的人士，包括商務及公務等，旅客方面未必在措施一開始實

施時便立即包括在內。

申請人會接受健康評估，然後留樣本進行新型冠狀病毒化驗，認可機構會將化驗結果，上載

至有關平台，讓有需要的部門查核，以確定能否豁免強制１４日檢疫。

此前有報道指，本港現階段有８間認可檢測機構，被列入粵港澳三地核酸檢測結果互認名單

。８間認可檢測機構有５間私家醫院和３間私營化驗所，包括養和、仁安、荃灣港安、香港港安

醫院（荃灣及香港港安共用一個化驗室）、栢立醫學化驗所有限公司、香港分子病理檢驗中心有

限公司，及基因檢測公司Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ。（ｂｉ）

