  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/06/2020 12:20

【新冠肺炎】傳健康碼制度將公布設配額及有效期，商務等人士豁免

　　《經濟通通訊社１１日專訊》新冠肺炎疫情放緩下，港府正研究推出港版健康碼，讓粵港澳
三地恢復人流。消息指，政府快將公布粵港澳三地互認健康碼詳情，本港獲認可化驗機構暫時不
多過１０間，當中包括私家醫院和私營化驗所。衛生署今早會與他們的代表會面，講述有關健康
碼電子平台的具體資料、如何上載測試結果到指定平台的技術操作。
　　據悉，有關政策屬粵港澳聯防聯控抗疫機制，涉及多個部門，當局傾向設立使用健康碼的配
額，並設立有效期。初步考慮獲豁免的人士，包括商務及公務等，旅客方面未必在措施一開始實
施時便立即包括在內。
　　申請人會接受健康評估，然後留樣本進行新型冠狀病毒化驗，認可機構會將化驗結果，上載
至有關平台，讓有需要的部門查核，以確定能否豁免強制１４日檢疫。
　　此前有報道指，本港現階段有８間認可檢測機構，被列入粵港澳三地核酸檢測結果互認名單
。８間認可檢測機構有５間私家醫院和３間私營化驗所，包括養和、仁安、荃灣港安、香港港安
醫院（荃灣及香港港安共用一個化驗室）、栢立醫學化驗所有限公司、香港分子病理檢驗中心有
限公司，及基因檢測公司Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ。（ｂｉ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道11/06/2020
《開市Good　Morning》林家亨：網易短期目標約136元
FOCUS11/06/2020
【FOCUS】鮑叔派「泡沫通行證」　經濟前景實「無符」
中國故事10/06/2020
《神州經脈》CPI續回落PPI跌勢深　5月M2及新增貸低預期
香港政情10/06/2020
【國安立法】呂志和回應港區國安法：對香港很有信心
生財有道10/06/2020
《Online有話兒》波叔救國泰，唔通有古怪？
FOCUS10/06/2020
【FOCUS】CPI重回2時代　央媽節制寬鬆留伏筆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金