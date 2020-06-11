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11/06/2020 13:16

【網易歸航】丁磊：在港上市是全新開始，感謝監管機構開放和創新

　　《經濟通通訊社１１日專訊》網易（０９９９９）首日在港上市，創始人兼首席執行官丁磊
在上市雲敲鑼介紹短片中表示，公司在香港上市是一個全新的開始，感謝所有同事的付出及新老
投資人的認同，並感謝香港監管機構的開放和創新，為新經濟領域帶來更多機會。
　　他又指，相信立足於一個更加了解公司業務的市場、公司也更了解的市場，可以為用戶帶來
更多的價值。（ｂｉ）

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