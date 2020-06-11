【國安立法】李家超：警隊正計劃設立隊伍執行國安法

《經濟通通訊社１１日專訊》保安局局長李家超表示，港區國安法的實施情況仍要視乎條文
細節，但要確保在頒布實施時有隊伍執法，政府必須準備就緒。他指出，警方正計劃設立隊伍去
維護國家安全及履行國安法職責。他強調，警隊有足夠經驗，相信很快能夠具備相關技能。
至於內地國安部門或在港另設機構，李家超強調，任何機構在港工作都不可以超越本港法例
、法律程序和權限。
他續指，在基本法下，市民所享有的任何合法權利和自由都會得到保障。（ｃｗ）
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