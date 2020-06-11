【新冠肺炎】民建聯歡迎粵港澳推出健康碼制度

《經濟通通訊社１１日專訊》粵港澳三地正商討互認病毒檢測結果，預計本周內出台，而港

府亦計劃推出健康碼制度。民建聯歡迎有關建議，以讓滯留內地的港人盡快返港。立法會議員梁

志祥指出，內地檢測收費約３００至５００元，期望政府可全數資助。

公民黨立法會議員郭家麒認為，內地核酸測試準確度成疑，建議容許衛生署官員在內地化驗

所或檢測中心核實測試的水平，以及粵澳市民來港時做快速測試。（ｂｉ）

