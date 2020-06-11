【新冠肺炎】民建聯歡迎粵港澳推出健康碼制度

《經濟通通訊社１１日專訊》粵港澳三地正商討互認病毒檢測結果，預計本周內出台，而港
府亦計劃推出健康碼制度。民建聯歡迎有關建議，以讓滯留內地的港人盡快返港。立法會議員梁
志祥指出，內地檢測收費約３００至５００元，期望政府可全數資助。
公民黨立法會議員郭家麒認為，內地核酸測試準確度成疑，建議容許衛生署官員在內地化驗
所或檢測中心核實測試的水平，以及粵澳市民來港時做快速測試。（ｂｉ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道11/06/2020
《開市Good Morning》林家亨：網易短期目標約136元
|FOCUS11/06/2020
【FOCUS】鮑叔派「泡沫通行證」 經濟前景實「無符」
|中國故事10/06/2020
《神州經脈》CPI續回落PPI跌勢深 5月M2及新增貸低預期
|香港政情10/06/2020
【國安立法】呂志和回應港區國安法：對香港很有信心
|生財有道10/06/2020
《Online有話兒》波叔救國泰，唔通有古怪？
|FOCUS10/06/2020
【FOCUS】CPI重回2時代 央媽節制寬鬆留伏筆
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰