《再戰明天》歐元區公布工業生產，美公布密歇根大學消費信心指數

《經濟通通訊社１１日專訊》明日（１２日），里奇蒙儲行總裁巴爾金參加討論會，美國公

布６月密歇根大學消費者信心指數。



＊里奇蒙儲行總裁巴爾金參加討論會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參

加一場與弗吉尼亞州經濟及疫情相關的小組討論會。

８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞參加高盛的第２４屆年度歐洲金融在線

會議。



＊美國公布６月密歇根大學消費者信心指數＊



明日，俄羅斯股市假期休市。

在數據方面，明午１２：３０ｐｍ，日本公布４月工業生產和產能利用率。２：００ｐｍ，

英國公布４月工業生產，年率跌幅料由８﹒２％擴大至１９﹒３％。英國４月服務業指數月率跌

幅料由６﹒２％擴大至２０％。

４：３０ｐｍ，香港公布第一季工業生產和生產者物價指數。５：００ｐｍ，歐元區公布４

月工業生產，年率跌幅料由１２﹒９％擴大至２９％。

８：３０ｐｍ，加拿大公布第一季產能利用率。同時，美國公布５月進出口物價。

１０：００ｐｍ，美國公布６月密歇根大學消費者信心指數，料由７２﹒３升上７５。



＊太興置業派業績＊



在本港，明日，太興置業（００２７７）和易鑫集團（０２８５８）等公布業績。（ｈｏ）

