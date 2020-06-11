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即市新聞

11/06/2020 19:27

《再戰明天》歐元區公布工業生產，美公布密歇根大學消費信心指數

　　《經濟通通訊社１１日專訊》明日（１２日），里奇蒙儲行總裁巴爾金參加討論會，美國公
布６月密歇根大學消費者信心指數。

＊里奇蒙儲行總裁巴爾金參加討論會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參
加一場與弗吉尼亞州經濟及疫情相關的小組討論會。
　　８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞參加高盛的第２４屆年度歐洲金融在線
會議。

＊美國公布６月密歇根大學消費者信心指數＊

　　明日，俄羅斯股市假期休市。
　　在數據方面，明午１２：３０ｐｍ，日本公布４月工業生產和產能利用率。２：００ｐｍ，
英國公布４月工業生產，年率跌幅料由８﹒２％擴大至１９﹒３％。英國４月服務業指數月率跌
幅料由６﹒２％擴大至２０％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布第一季工業生產和生產者物價指數。５：００ｐｍ，歐元區公布４
月工業生產，年率跌幅料由１２﹒９％擴大至２９％。
　　８：３０ｐｍ，加拿大公布第一季產能利用率。同時，美國公布５月進出口物價。
１０：００ｐｍ，美國公布６月密歇根大學消費者信心指數，料由７２﹒３升上７５。

＊太興置業派業績＊

　　在本港，明日，太興置業（００２７７）和易鑫集團（０２８５８）等公布業績。（ｈｏ）

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