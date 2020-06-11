【企業盈警】大昌集團（０００８８）料全年純利按年大幅減少

《經濟通通訊社１１日專訊》大昌集團（０００８８）公布，截至２０２０年３月３１日止
年度，集團預期本年度錄得之公司權益持有人應佔溢利將較去年大幅減少。
主要由於香港持續的社會動盪及出現冠狀病毒大流行，市場氣氛疲弱，本年度物業銷售顯著
減少所致。
末期業績公告預計於今年６月底刊發。（ｂｎ）
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