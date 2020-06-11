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即市新聞

11/06/2020 13:40

《港元匯率》分析料大型新股活動過後，港匯將轉弱至７﹒７８水平

　　《經濟通通訊社１１日專訊》近日港匯持續走強，並多次觸及強方兌換保證。今早金管局在
紐約尾後，再次出手承接美元，向市場沽出１５﹒１１億港元。自上周以來，金管局已１０次出
手入市。銀行體系總結餘增加至１２２１﹒２７億港元。
　　星展香港財資市場部董事總經理王良享接受本通訊社電話訪問時認為，本港息口近日稍高，
主要由於有兩隻大型新股來港上市，以目前情況看，暫未見再有大型新股回流香港上市，相信短
期內港元將失去有關方面的支持，加上港息僅較美息高約半厘，難令市場有興趣套息，因此港息
的優勢將減少，港匯亦將會逐漸轉弱，預期今個月半年結前，港匯或轉弱至７﹒７７至７﹒７８
的水平。
　　對於今日港元拆息（ＨＩＢＯＲ）進一步下跌，他指，美息（ＬＩＢＯＲ）再跌機會不大，
從而令ＨＩＢＯＲ下跌空間亦有限，預料一個月期拆息最低跌至約半厘水平。

＊聯繫匯率制度現時仍有一定穩定作用＊

　　有報道指，知名對沖基金經理巴斯（Ｋｙｌｅ　Ｂａｓｓ）正設立新基金，買入港元下跌期
權。王良享指，其對港元轉弱的預計並無基礎。香港的銀行存款中，港幣及外幣的比例各佔一半
，屬全球少有的情況，反映香港有大量長期炒家，而未來隨著新股通、理財通等的推出，都會為
港元提供支持。
　　他又指，聯繫匯率制度現時仍有一定穩定作用，如果港元與美元匯價不再掛勾，在經濟不穩
的環境下，美元的波動可以非常大。同時，若無聯匯制度，香港需要自行制定利率，而金管局的
貼現窗利率並不普及，制定新的指標利率亦有一定難度。此外，雖然人民幣的使用有所增加，但
資本帳仍未開放，難以跟港元掛勾。（ｓｋ）

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